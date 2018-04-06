На Житомирщині директор школи виявила в класі майже 1,7 тисяч набоїв до нарізної зброї

Усі боєприпаси були вилучені правоохоронцями та передані на експертне дослідження.

Правоохоронці в одній із шкіл Радомишльського району Житомирщини вилучили майже 1 тис. 700 набоїв до нарізної зброї.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Так, 5 квітня до Радомишльського відділення звернулась директор одного із загальноосвітніх навчальних закладів Радомишльського району із заявою про виявлення у класі 1 тис. 696 набоїв калібру 5,6 мм до нарізної зброї.

Усі боєприпаси були вилучені правоохоронцями та передані на експертне дослідження. У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.

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Також за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка. Кримінальна відповідальність, визначена статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У поліції нагадали, що на території Житомирської області триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Загалом, за перший тиждень квітня жителі Житомирської області самостійно передали до поліції 35 одиниць зброї та майже 2 тисячі набоїв.