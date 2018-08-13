У Києві суд виніс вирок 21-річному порушнику ПДД, який побив патрульного

Киянина, який під час затримання кілька разів ударив поліцейського, засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

Подільський районний суд міста Києва виніс вирок у справі 21-річного киянина. За вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 ( Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), його засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

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Як повідомляє поліція Києва, подія трапилася у квітні цього року. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування водій іномарки поводив себе агресивно, нецензурно лаявся та намагався залишити місце події. Наздогнавши правопорушника, поліцейські попросили його вийти з машини, проте чоловік відмовився, натомість під час затримання кілька разів вдарив працівника поліції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Рівному дрифтер провіз поліцейського на капоті і пошкодив два авто.