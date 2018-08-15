Справа про вбивство адвоката Ноздровської: обвинувальний акт щодо Юрія Россошанського передано до суду

За процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури сьогодні затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно Юрія Россошанського, який обвинувачується у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

У прокуратурі нагадали, що Россошанського затримано правоохоронними органами на початку січня поточного року.

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Затриманому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Отримані під час досудового розслідування висновки судово-медичної експертизи вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої йому підозри.

Прокуратура Київської області змінила підозру Россошанському на п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.

За клопотанням прокуратури чоловік під час досудового розслідування перебував під вартою.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський. 8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 26 червня суд ще на два місяці – до 24 серпня - продовжив строк тримання Юрія Россошанського під вартою.