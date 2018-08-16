У Кропивницькому викрили хакера, що спустошував рахунки на криптобіржах

23-річному зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

Кіберполіція України викрила хакера у створенні програми для викрадення коштів учасників криптовалютних бірж. За місцем проживання зловмисника у місці Кропивницький провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку.

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Як повідомляється на сайті кіберполіції, шкідлива програма поширювалася зловмисником на закритих хакерських інтернет-форумах. За її допомогою зловмисник отримував доступи до ігрових та криптобіржових акаунтів, після чого спустошував рахунки учасників криптовалютних бірж.

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції НПУ задокументували протиправну діяльність 23-річного молодика, який розробив та поширював шкідливе ПО.

«У місті Кропивницький, за місцем проживання хакера, поліцейські провели санкціонований обшук. У ході обшуку вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-накопичувачі. Усю техніку направлено на експертизу», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч.2 ст.361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) КК України.

Після отримання результатів експертиз буде встановлено кількість потерпілих від дій зловмисника, а також буде вирішено питання щодо оголошення правопорушнику підозри.

Хакеру загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У квітні повідомлялось, що у відомого відеоблогера Яна Баліна під час прямого ефіру зламали гаманець і вкрали криптовалюту на 2 мільйони доларів.