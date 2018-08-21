У гаражі мешканця Дніпра виявили склад зброї та боєприпасів (фото)

15:44, 21 серпня 2018
Інциденти
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У Дніпрі в гаражі виявили арсенал зброї / фото ГУ НП Дніпропетровської області

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, обшук було проведено 20 серпня.

Серед іншого правоохоронці виявили понад тисячу патронів / фото ГУ НП Дніпропетровської області

«У ході обшуку поліцейські виявили 65 гранат із запалами, понад 1 тисячу набоїв різного калібру, 2 пістолети, 2 автомати, підствольну частину АКСУ, 2 ручних протитанкових гранатомета, сигнальну ракету та вибухівку», - йдеться у повідомленні.

Власника зброї та боєприпасів затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також було виявлено 65 гранат із запалами / фото ГУ НП Дніпропетровської області

Слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу на час досудового розслідування.

фото ГУ НП Дніпропетровської області

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня оперативники військової прокуратури виявили у колишнього військового батальйону "Київ-2" арсенал зброї, боєприпасів до неї та вибухових пристроїв, які він зберігав у гаражі.

Так, правоохоронці виявили, зокрема, 4 ручних протитанкових гранатомети, 4 міни МОН 50, 25 тротилових шашок вагою 200 гр кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр, близько 2 кг пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, одну тротилову шашку, 12 електродетонаторів та одну запальну трубку, набої до автоматичної зброї калібру7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючі, загалом понад 4 тисяч штук.

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Теги: #Дніпро#арсенал зброї