У гаражі мешканця Дніпра виявили склад зброї та боєприпасів (фото)

У ході обшуку у чоловіка знайшли 65 гранат із запалами, понад 1 тисячу набоїв, пістолети, автомати, гранатомети.

У Дніпрі в гаражі 40-річного місцевого жителя поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, обшук було проведено 20 серпня.

«У ході обшуку поліцейські виявили 65 гранат із запалами, понад 1 тисячу набоїв різного калібру, 2 пістолети, 2 автомати, підствольну частину АКСУ, 2 ручних протитанкових гранатомета, сигнальну ракету та вибухівку», - йдеться у повідомленні.

Власника зброї та боєприпасів затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу на час досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня оперативники військової прокуратури виявили у колишнього військового батальйону "Київ-2" арсенал зброї, боєприпасів до неї та вибухових пристроїв, які він зберігав у гаражі.

Так, правоохоронці виявили, зокрема, 4 ручних протитанкових гранатомети, 4 міни МОН 50, 25 тротилових шашок вагою 200 гр кожна, 4 тротилових шашки вагою 400 гр, близько 2 кг пластиду, 27 гранат РГД 5, 15 гранат Ф-1, одну тротилову шашку, 12 електродетонаторів та одну запальну трубку, набої до автоматичної зброї калібру7,62х54 мм, 6,62х39 мм та 5,45х39 трасуючі, загалом понад 4 тисяч штук.