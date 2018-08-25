У ресторані на Хрещатику в Києві сталася пожежа (фото)

За попередньою інформацією, пожежа почалася з електрощитка в ресторані.

У суботу, 25 серпня, в Києві за адресою Хрещатик, 12 сталася пожежа у ресторані. Дзвінок на лінію 101 надійшов близько 07.50.

Читайте такожУ Мукачеві став масштабна пожежа на складах "Нової пошти" (фото, відео)

Як повідомляє "Інформатор", попередньо, площа пожежі склала більше 15 квадратних метрів. Сусідні помешкання були сильно задимлені. Однак, коли почали гасити пожежу всередині, то вогонь перекинувся на трубу витяжки і вирвався назовні.

При гасінні виникли труднощі, так як необхідно було знеструмити приміщення, а співробітники ДТЕК їхали близько 30 хвилин, повідомляє видання. За попередньою інформацією, пожежа почалася з електрощитка в ресторані.

Станом на 09:56 полум'я повністю загасили. На місці працювали дві одиниці техніки, а також чергували медики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на речовому ринку у Хмельницькому сталася пожежа.