На Сумщині прикордонники затримали трьох кубинців, які вплав перепливли через річку з території Росії в Україну

На Сумщині прикордонники затримали трьох громадян Республіки Куба, які незаконно вплав перепливли через річку в Україну з території Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, затримали нелегальних мігрантів 24 серпня в Путивльському районі прикордонники Сумського загону спільно з оперативними співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби в рамках проведення цільових профілактичних заходів «Мігрант» та спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2018».

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«Реалізовуючи завчасно отриману від оперативних співробітників інформацію про можливе переправлення через кордон з території Росії в Україну групи нелегальних мігрантів, прикордонний наряд на автомобільній дорозі між населеними пунктами Бруски та Бунякине виявив та затримав трьох громадян Республіки Куба. Іноземці мали при собі паспорти громадян Республіки Куба у вигляді ID-карток. Попередньо встановлено, що правопорушники незаконно потрапили на територію України поза встановленими пунктами пропуску через російсько-український державний кордон, перетнувши вплав річку Сейм», – зазначається у повідомленні.

Наразі правопорушники доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційних заходів та складання всіх необхідних адміністративно-процесуальних документів. Про даний факт проінформовано відповідні взаємодіючі правоохоронні органи.