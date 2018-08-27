У Мексиці жорстоко вбили та розчленували українку – матір двох дітей

Жінка народилася у Києві, проживала у Мексиці вже близько 20 років і виховувала двох дітей віком 10 та 13 років.

У мексиканському штаті Пуебла знайшли мертвою українку Ярославу Ненастіну, яка зникла безвісти 10 серпня.

Як повідомляє ТСН, посилаючись на місцеве видання El Sol de Puebla, жінку було жорстоко вбито в муніципалітеті Уехоцінго.

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"Цього тижня українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти 10 серпня в Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в Уехоцінго", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція знайшла та заарештувала ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. За версією слідства, вбивцею міг бути мексиканець на ім'я Альфонсо.

"Він зв'язався зі своєю жертвою в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений ​​одяг й особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати та знайти ймовірного вбивцю", — йдеться у статті.

Інцидент також підтверджується дописом місцевої мешканки, яка опублікувала фото загиблої та звернулася з проханням фінансово підтримати її матір.

В той же час, знайома вбитої Наталія повідомила журналістам, що підозрюваного у вбивстві 37-річної українки затримали, але найближчим часом його можуть випустити.

"25 серпня її тіло знайшли розчленованим. Підозрюваного в такій звірячій розправі затримали, але, як повідомили джерела рідних, його можуть випустити", — розповіла вона.

Згідно з повідомленням, батьки дівчини стверджують, що українське посольство у країні поки не сприяє з’ясуванню обставин.

За даними джерела, українка народилася у Києві, проживала у Мексиці вже близько 20 років і мала двох дітей віком 10 та 13 років.

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