У Миколаєві знайшли повішеним військовослужбовця-контрактника
11:57, 28 серпня 2018Інциденти
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Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання.
За даним фактом тривають слідчі дії / фото УНІАН
У Миколаєві виявили тіло військовослужбовця-контрактника.
Про це йдеться у повідомленні 79-ї десантно-штурмової бригади (Миколаїв) у Facebook.
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"27 серпня в одному з домоволодінь Центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання. Тривають слідчі дії. Командування бригади висловлює глибоке співчуття родині загиблого", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Сумах поховали бійця, який загинув на Донбасі майже чотири роки тому від обстрілу з "Смерчу" і вважався зниклим без вісті.
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