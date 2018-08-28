У Миколаєві знайшли повішеним військовослужбовця-контрактника

Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання.

У Миколаєві виявили тіло військовослужбовця-контрактника.

Про це йдеться у повідомленні 79-ї десантно-штурмової бригади (Миколаїв) у Facebook.

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"27 серпня в одному з домоволодінь Центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання. Тривають слідчі дії. Командування бригади висловлює глибоке співчуття родині загиблого", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах поховали бійця, який загинув на Донбасі майже чотири роки тому від обстрілу з "Смерчу" і вважався зниклим без вісті.