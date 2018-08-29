Селяни наздогнали й скрутили: п'яний слідчий на Львівщині намагався втекти після ДТП з двома жертвами (відео)

За словами очевидців, поліцейський намагався втекти після аварії.

П'яний слідчий за кермом на смерть збив двох скутеристів на Львівщині, одному з яких було 18 років, а другому – 19.

Юнаки загинули на місці. Кермувальник намагався втекти. За офіційною інформацією, поліцейський був нетверезий, передає ТСН.

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Як стало відомо, він - слідчий Буського поліцейського відділку. Після аварії, стверджують свідки, залишив свій "Рено" і кинувся навтьоки. Але селяни його наздогнали, скрутили і передали копам.

Відомо, що скутеристи їхали до сільського клубу на дискотеку, а поліцейський повертався з танців. Свідки кажуть: бачили, як він пив, а потім сів за кермо. Вміст алкоголю в його крові перевищував норму в шість разів, стверджують у прокуратурі.

"Люди його зловили, скрутили і положили його і чекали на поліцію", - розповів однокласник загиблого.

Як повідомляв УНІАН, поліцейського, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть двох юнаків на Львівщині, затримали.