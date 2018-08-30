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Під Дніпром водій на смерть збив 15-річну дівчину на переході та навіть не зупинився (відео)

10:41, 30 серпня 2018
Інциденти
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Трагедія сталася у місті Підгородне / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, дівчина загинула на місці лише за кількасот метрів від власного дому.

Трагедія сталася у місті Підгородне напередодні ввечері. Дівчата переходили дорогу по пішохідному переходу на жвавій трасі. Там є світлофор. ВАЗ на великій швидкості збив одну з дівчат і навіть не зупинився.

Від удару в автівки відірвався номерний знак, тож водія невдовзі затримала поліція. 

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Теги: #Дніпропетровщина#ДТП