Під Дніпром водій на смерть збив 15-річну дівчину на переході та навіть не зупинився (відео)
10:41, 30 серпня 2018Інциденти
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Від удару в автівки відірвався номерний знак, тож водія невдовзі затримала поліція.
Трагедія сталася у місті Підгородне / скріншот відео ТСН
На Дніпропетровщині водій на смерть збив 15-річну дівчину та втік.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, дівчина загинула на місці лише за кількасот метрів від власного дому.
Трагедія сталася у місті Підгородне напередодні ввечері. Дівчата переходили дорогу по пішохідному переходу на жвавій трасі. Там є світлофор. ВАЗ на великій швидкості збив одну з дівчат і навіть не зупинився.
Від удару в автівки відірвався номерний знак, тож водія невдовзі затримала поліція.
На Дніпропетровщині водій на смерть збив 15-річну дівчину та втік
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