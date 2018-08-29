У Польщі внаслідок ДТП загинув українець, ще один перебуває у важкому стані

Польська прокуратура розслідує обставини аварії в місті Мислібож Західнопоморського воєводства.

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще одного громадянина України госпіталізували у важкому стані.

Про це в коментарі УНІАН сказав заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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"За інформацією районної комендатури поліції в місті Мислібож Західнопоморського воєводства, внаслідок ДТП загинув громадянин України. Інший громадянин України зазнав значних травм і перебуває у важкому стані у воєводській лікарні міста Щецин", - повідомив Кирилич.

Також дипломат повідомив, що "районною прокуратурою міста Мислібож розпочато провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди".

Консульство України в Гданську надає необхідну у такій ситуації організаційно-консультативну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.

Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.