У Польщі внаслідок ДТП загинув українець, ще один перебуває у важкому стані
У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще одного громадянина України госпіталізували у важкому стані.
Про це в коментарі УНІАН сказав заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
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"За інформацією районної комендатури поліції в місті Мислібож Західнопоморського воєводства, внаслідок ДТП загинув громадянин України. Інший громадянин України зазнав значних травм і перебуває у важкому стані у воєводській лікарні міста Щецин", - повідомив Кирилич.
Також дипломат повідомив, що "районною прокуратурою міста Мислібож розпочато провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди".
Консульство України в Гданську надає необхідну у такій ситуації організаційно-консультативну допомогу.
Як повідомляв УНІАН, у Польщі внаслідок ДТП за участі автобуса, що сталася ввечері 17 серпня, загинули троє українців, ще 42 було госпіталізовано.
Загалом в автобусі перебував 51 український турист, два водія й екскурсовод.