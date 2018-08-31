У Львові поліція затримала алжирця за продаж наркотиків

Чоловіка затримали, а наркотичні засоби вилучили на експертизу.

Поліція Львова затримала громадянина Алжиру, який продавав у центрі міста наркотичні засоби. Під час затримання у 47-річного іноземця вилучили канабіс і гроші, отримані від збуту наркотиків.

«Встановлено, що 47-річний громадянин Алжиру продавав наркотичні засоби у центрі Львова іноземним туристам та місцевим мешканцям», ‒ повідомляє управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини.

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Чоловіка затримали, а наркотичні засоби вилучили на експертизу.

За ч.2 ст.307 ККУ іноземця можуть позбавити волі від шести до десяти років із конфіскацією майна. Зловмиснику мають обрати запобіжний захід.