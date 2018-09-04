Під час пошуку зниклої 16-річної дівчини під Кропивницьким знайшли тіло чоловіка (відео)

За попередніми даними слідчих, місцевий житель вирішив укоротити собі віку і повісився біля занедбаної пасіки.

Під час пошуків зниклої 16-річної Діани Хріненко у Кіровоградській області несподівано знайшлось тіло чоловіка, що зник три місяці тому.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що саму дівчинку досі не знайшли, вона зникла десять днів тому за загадкових обставин. На її пошуки, окрім поліції, вирушили сотні волонтерів.

Учасники пошуків Діани несподівано натрапили на тіло іншої людини – 52-річного жителя сусіднього села, який зник ще навесні.

За попередніми даними слідчих, місцевий житель вирішив укоротити собі віку і повісився у посадці біля занедбаної пасіки.

Нагадаємо, Діана Хріненко зникла на День незалежності. Дівчина пішла на святкування у центр села і не повернулася. За кілька сотень метрів від будинку знайшли її закривавлений телефон, поруч на дорозі були плями крові.

Першим на сполох забив хлопець Діани, який служить в армії: під час телефонної розмови з ним дівчина почала кричати і начебто відбиватись від нападників.

Пошуки дитини продовжуються. Поліція із собаками й сотні волонтерів прочісують населені пункти й лісосмуги довкола рідного села Діани.