У центрі Києва сталася пожежа у ресторані: утворився великий затор (фото)

Біля станції метро Лук'янівська горів ресторан. В обидва боки по вулиці Мельникова утворився затор.

У Києві біля метро Лук'янівська утворилася велика пробка через пожежу в ресторані.

Про це повідомляє Київ оперативний в Facebook. "Щось серйозно горить на Лук'янівці. Свідки стверджують, що це ресторан Ланселот. Інформація уточнюється. Серйозний затор в обидві сторони", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба головного столичне управління ДСНС, повідомлення про пожежу на вул. Мельникова, 4 надійшло о 13:57.

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"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, в ресторані сталося загоряння покрівлі на площі 300 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

О 14:46 пожежа на площі 350 кв. м. локалізовано, а о 14:56 ліквідовано. Загиблих та травмованих немає, причина виникнення пожежі з'ясовується.

Раніше в Києві сталася пожежа на заводі "Супутник".