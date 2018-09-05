У Києві горить завод "Супутник" (фото)
13:17, 05 вересня 2018Інциденти
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На місце викликані бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Прес-служба ДСНС поки не прокоментувала інцидент / фото dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Межигірській, 82а, горить завод "Супутник".
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Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.
«Підпалив або самозаймання-невідомо. Деталі уточнюються. На місце викликані бійці ДСНС», – йдеться в повідомленні.
Прес-служба ДСНС поки не прокоментувала виникнення пожежі.
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