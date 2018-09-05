У Києві горить завод "Супутник" (фото)

На місце викликані бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Києві на вулиці Межигірській, 82а, горить завод "Супутник". Читайте такожПечерську У Києві сталася стрілянина, є поранений Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook. «Підпалив або самозаймання-невідомо. Деталі уточнюються. На місце викликані бійці ДСНС», – йдеться в повідомленні. Прес-служба ДСНС поки не прокоментувала виникнення пожежі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter