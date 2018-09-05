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У Києві горить завод "Супутник" (фото)

13:17, 05 вересня 2018
Інциденти
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Прес-служба ДСНС поки не прокоментувала інцидент / фото dtp.kiev.ua

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Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

«Підпалив або самозаймання-невідомо. Деталі уточнюються. На місце викликані бійці ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Прес-служба ДСНС поки не прокоментувала виникнення пожежі.

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Теги: #Київ#пожежа