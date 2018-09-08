"Бандерівці утискають": у Львові пенсіонерка проклинала Україну посеред вулиці (відео)
15:39, 08 вересня 2018Інциденти
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Жінка кричала про те, що "мразі-бандерівці її утискають".
У Львові пенсіонерка проклинала Україну на вулиці / фото УНІАН
У Львові очевидці зняли на відео, як одна з пенсіонерок прямо посеред вулиці стала викрикувати прокльони на адресу України, при цьому покрила матом і спробувала вдарити оператора.
Жінка кричала про те, що "мразі-бандерівці її утискають", а їй доводиться жити в концтаборі".
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Відповідне відео на своїй сторінці в Twitter виклав користувач з ніком "Мугабе Тиливижн".
Увага! На відео присутня ненормативна лексика:
«Мразі-бандерівці ущемляють»: у Львові пенсіонерка проклинала Україну посеред міста.18 +. pic.twitter.com/znUREWRwC1— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) September 7, 2018
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