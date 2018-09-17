У Києві очевидці розгромили таксі, яке влетіло в зупинку з людьми (відео)
12:14, 17 вересня 2018Інциденти
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Очевидці кажуть, що одразу після аварії водій намагався втекти.
У мережі з'явилося відео, як люди розгромили автомобіль таксі Uber, водій якого влетів у зупинку біля станції метро Мінська.
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На опублікованих в Facebook "Києва Оперативного" кадрах видно, як очевидці б'ють ногами по лобовому склу авто, щоб водій вийшов.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на Оболоні водій таксі не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП дві жінки отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу.
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