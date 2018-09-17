Робив "сонечко" на гойдалці: у Чернівецькій області розбився 18-річний хлопець

Юнак не зміг зробити повне обертання і впав на землю, після чого гойдалка повернулася та вдарила його. Хлопець помер у кареті "швидкої".

У Чернівецькій області загинув 18-річний студент після невдалої спроби зробити на гойдалці повне обертання – так зване «сонечко».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Сторожинецькій районній лікарні, нещасний випадок стався 16 вересня приблизно о 20.20 у парку імені Федьковича у місті Сторожинець.

Студент місцевого лісового коледжу, житель Хотинського району, смертельно травмувався, гойдаючись на гойдалці.

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За словами очевидців, юнак намагався зробити на гойдалці «сонечко» - повне обертання, однак не втримався на верхній точці та впав на землю, після чого гойдалка повернулася і вдарила його.

Очевидці пригоди викликали «швидку». Юнака доставили до Сторожинецької районної лікарні, а звідти вирішили доправити до медичного закладу в Чернівцях. Проте хлопець помер у в дорозі у кареті швидкої медичної допомоги.

Раніше на Одещині помер хлопець, бо швидка не встигла довезти його до лікарні через ями.