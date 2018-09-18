У Києві поліція перекривала цілу вулицю для затримання людини Кадирова - ЗМІ (фото, відео)

У машині Totyota Camry з державними номерами Російської Федерації, поліцейські виявили порошок, схожий на героїн.

У понеділок, 17 вересня, у Києві біля станції метро «Політехнічний інститут» поліцейські провели облаву на сина колишнього представника глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. Цицулаєва Адама Рамзановича затримали за підозрою в зберіганні героїну.

Як повідомляє видання «Інформатор», облава почалася на проспекті Перемоги біля станції метро «Політехнічний інститут», а обшук і затримання провели на вулиці Кирило-Мефодіївській. Були стягнуті великі сили поліції і нацгвардії. Відзначається, що під час затримання копи перекрили всю вулицю.

За словами адвоката Рамзана Цицулаєва, поліцейські діяли за наводкою колишнього бізнес-партнера Кадирова, з яким вони разом вели справи до висилки Цицулаєва з України. Він зазначив, що син колишнього полпреда глави Чечні приїхав в Київ місяць тому, щоб провести переговори з людиною Кадирова. Однак той не захотів ділитися з главою Чечні бізнесом і навів силовиків на Адама Цицулаєва і його людей.

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У машині Totyota Camry з державними номерами Російської Федерації, яка нібито належить Адаму Цицулаєву, поліцейські виявили порошок, схожий на героїн. Трьох молодих людей кавказької національності, які перебували в машині, затримали і відвезли в управління поліції.

Прес-секретар київського управління Нацполіції Оксана Блищик повідомила, що нічого не знає про поліцейську облаву, яка сталася сьогодні. Представники правоохоронних органів на місці затримання також відмовилися коментувати дану ситуацію.

На місці облави працювали близько 10 екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група і бійці спецпідрозділів. На даний момент правоохоронці з'ясовують всі деталі події.