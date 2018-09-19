У Запоріжжі керівники інтернату віддавали інвалідів у трудове рабство (відео)
11:38, 19 вересня 2018Інциденти
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За даними прокуратури, людей з інвалідністю, які жили в спецзакладі, використовували як робочу силу на присадибних ділянках.
Керівники інтернату в Запоріжжі віддавали підопічних у трудове рабство
Керівники інтернату в Запоріжжі віддавали підопічних у трудове рабство.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. За даними прокуратури, людей з інвалідністю, які жили в спецзакладі, використовували як робочу силу на присадибних ділянках.
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Двох осіб з розумовими вадами знайшли прямо у дворі медсестри установи, де вони займалися господарськими роботами. Керівництво звинувачують у злочинній змові і використанні беззахисних людей. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.
Раніше суд Запоріжжя засудив до 5 років тюремного ув'язнення місцеву жительку, яка намагалася продати у рабство свого сина-інваліда за 50 тис. грн.
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