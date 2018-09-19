З'явилися нові подробиці інциденту із СБУшником-мастурбатором у Херсоні

Підполковник СБУ заперечує, що мастурбував у громадському місці. Поліцейські кажуть, що помітили його в кущах в парку зі спущеними штанами

Керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Херсонській області, підполковник Ірина Атаманенко пролила світло на подію із СБУшником в парку, якого в соцмережах назвали мастурбатором.

Так, у святковий день поліцейські патрулювали парк, тоді ж вони затримали чоловіка з посвідченням працівника СБУ в АР Крим, який поводився неадекватно, передає Kherson. Його доставили до відділку й почали кримінальне провадження за фактом хуліганства в громадському місці.

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У поліції інформацію про затримання підтвердили, як і факт наявності в діях затриманого ознак хуліганства. Однак, як саме хуліганив співробітник СБУ, дізнатися не вдалося.

Сам підполковник заперечує, що мастурбував у громадському місці. За його словами, він просто випив, а його затримали без причини. Проте поліцейські стверджують, що помітили чоловіка у кущах в парку (не на дитячому майданчику) зі спущеними штанами. А після того, як побачив правоохоронців, він спробував втекти, але безуспішно.

Раніше у соцмережах повідомили про те, що 15 вересня у Херсоні затримали підполковника СБУ в стані алкогольного сп'яніння за нібито мастурбацію на дитячому майданчику.

Крім того, у Facebook опублікували фото з місця затримання і посвідчення підполковника СБУ на ім'я Рожкова Сергія Миколайовича, нібито втрачене при спробі втекти від працівників поліції.

У СБУ пізніше заявили: інформація про те, що в Херсоні підполковника відомства затримали за мастурбацію на дитячому майданчику, не відповідає дійсності.