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На Донеччині від вибуху невідомого предмета загинув чоловік

12:44, 19 вересня 2018
Інциденти
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Внаслідок вибуху чоловік загинув \ фото УНІАН

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Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Донецькій області, сигнал про нещасний випадок надійшов 18 вересня о 21:40.

На даний час встановлюються обставини вибуху.

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Теги: #вибух#Донеччина