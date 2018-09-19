На Донеччині від вибуху невідомого предмета загинув чоловік

На даний час встановлюються обставини вибуху.

В одному з приватних будинків у місті Олексієво-Дружківка Донецької області в результаті вибуху загинув 37-річний чоловік. Читайте такожУ Харкові підірвали бомбу посеред вулиці, є постраждалий (фото) Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Донецькій області, сигнал про нещасний випадок надійшов 18 вересня о 21:40. На даний час встановлюються обставини вибуху.

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