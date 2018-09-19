В Одесі невідомі вимагають хабарі від імені керівників обласної прокуратури

Зокрема, в повідомленнях Messenger, відправлених в різні установи, фігурують значні суми в доларах.

В Одесі зловмисники від імені керівництва прокуратури області вимагають хабарі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

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«Останніми днями від імені керівників прокуратури Одеської області в державні органи, установи та комерційні підприємства надходять повідомлення з вимогами невідкладно передати хабара за вирішення певних питань», - заявили в прес-службі.

Зокрема, в повідомленнях Messenger, відправлених в різні установи, фігурують значні суми в доларах. У прокуратурі наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності, жодним чином не пов'язана з відомством, і мета зловмисників - дискредитувати прокуратуру.

«Прокуратура Одеської області вже почала розслідування за вказаними фактами шахрайських дій», - наголосили у прес-службі.

У разі наявності інформації про шахрайство і надходження подібних повідомлень, дзвінків правоохоронці просять звертатися до прокуратури Одеської області для вжиття невідкладних заходів.

Раніше повідомлялось, що в Одесі у затриманого вчора за хабар співробітника митниці виявлено колекцію старовинних монет, картин та інших цінностей.