Вибухають балони з хімією, піднявся чорний дим: у Києві горять Русанівські сади (фото, відео)

Вогонь охопив близько 200 метрів лісу.

У Києві на території Русанівських садів сталася пожежа. В лісопарковій зоні біля затоки річки Десенка загорілося сміттєзвалище.

Пожежа почалася близько 12:30. Вогонь охопив близько 200 метрів лісу, повідомляє "Інформатор".

Вітер швидко розніс вогонь на дерева й кущі. На території велике задимлення через пластик та поліетилен на звалищі, там вибухають балони з побутовою хімією. Чорний дим видно з різних районів Києва.

На даний момент пожежники гасять полум'я. Ліквідація пожежі ускладнюється тим, що поряд немає води. Фахівцям доводиться їздити і набирати її в іншому місці. За прогнозами рятувальників, загоряння будуть гасити до самого вечора через складні умови.

На місце також прибули правоохоронці. Вони будуть з'ясовувати причини та обставини події. Попередньо, у пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 12 годин триває ліквідація масштабної пожежі на газопроводі.