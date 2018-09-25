У Львові невідомі підкинули гранату в автомобіль кримчанина (фото)

За даними поліції, чоловік приїхав погостювати до родичів у Львів, його автомобіль має номери реєстрації АР Крим.

У Сихівському районі Львова невідомі підкинули гранату в салон іномарки, яка належить жителю АР Крим.

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Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, 25 вересня, близько 12.30, до правоохоронців надійшла інформація про те, що на вулиці Трильовського чоловік виявив у власному автомобілі предмет, схожий на гранату.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що в автомобілі Ford Mondeo, який належить 44-річному кримчанину, розбите праве бокове вікно, а в салоні знаходиться предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

«Молоток, яким розбили скло і граната лежали на сидінні», - повідомили у поліції.

Боєприпас правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

У Нацполіції області кореспонденту УНІАН повідомили, що кримчанин приїхав погостювати до родичів у Львів, його автомобіль має номери реєстрації АР Крим.

Поліцейські встановлюють причетних до події осіб, з’ясовують усі обставини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на Закарпатті невідомі кинули гранату у двір місцевого депутата.