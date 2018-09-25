Під Миколаєвом швидкісний потяг "Херсон-Київ" розчавив легковик, загинули дві людини (фото)

Водій автомобіля «Таврія» проігнорував звукову і світлову сигналізацію, що сповіщає про наближення поїзда і виїхав на залізничний переїзд.

У вівторок, 25 вересня, швидкісний потяг «Інтерсіті» «Херсон-Київ» на залізничному переїзді протаранив автомобіль «Славуту».

Про це повідомляє місцевий портал «Новости-N».

Трагедія сталася на залізничному переїзді біля станції «Лоцкіно». Поїзд «Інтерсіті» «Херсон-Київ» рухався зі сторони Миколаєва в напрямку Києва.

Водій автомобіля «Таврія» проігнорував звукову і світлову сигналізацію, що сповіщає про наближення поїзда і виїхав на залізничний переїзд біля станції «Лоцкіно».

Потяг, що рухався на швидкості близько 100 км, протаранив «Славуту» і відкинув її на відстань близько 200 метрів.

В результаті ДТП загинули місцеві жителі — водій і пасажир автомобіля «Славута». Сам автомобіль розбитий практично вщент, відновленню не підлягає.

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Після аварії на місці працює слідчо-оперативна група Баштанського райвідділу поліції, чекають приїзду слідчого слідчого управління ГУ Нацполиции в Миколаївській області.

Після аварії пасажирський поїзд затримався приблизно на годину. Прибув на місце аварії додатковий тепловоз відбуксирував поїзд на найближчу станцію, звідки він вирушив далі за місцем призначення в місто Київ. Ніхто з пасажирів поїзда і бригади тепловоза під час аварії не постраждав.

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