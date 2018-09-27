У Харкові BMW влетів у маршрутку на зупинці: шестеро людей постраждали (відео)

Під час аварії постраждали шестеро людей, один із них перебуває у важкому стані.

У Харкові іномарка в’їхала у міську маршрутку, яка стояла на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Сьогодні о 8:24 у Харкові на вулиці Достоєвського 46-річний водій автомобілю BMW допустив зіткнення з автобусом маршруту 123а, який стояв на зупинці", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП постраждали шестеро осіб: четверо пасажирів автобуса віком від 20 до 56 років та двоє пасажирів іномарки, стан одного із них медики оцінюють як тяжкий.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, всі обставини ДТП нині встановлюються. Вирішується питання щодо внесення інформації за фактом аварії до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня 2017-го в Харкові сталася кривава аварія. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.