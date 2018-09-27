Причиною вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання - Луценко

Слідчі експерименти підтвердили факт подвійного заряджання - перша міна застрягла в мінометі.

Розрив міномета "Молот" на Рівненському полігоні став наслідком порушень техніки безпеки. Слідчі експерименти підтвердили факт подвійного заряджання - перша міна застрягла в мінометів.

Про це сьогодні на засіданні комітету ВР з питань безпеки і оборони заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає "Ліга. Новости".

Генпрокурор зазначив, що слідство розглядало кілька версій трагедії на Рівненському полігоні: людський фактор (подвійне заряджання), неякісні боєприпаси, незадовільний технічний стан міномета.

Були допитані 55 людей, проведено 35 обшуків, вилучено 4 міномети і 4 запобіжника, а також бухгалтерська документація з 15 підприємств, проведені слідчі експерименти, в т.ч. з підривом хв. З 14 призначених експертиз уже проведено 6.

"Попередньо з'ясувалося, що в порушення правил з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії інтервал між мінометами становив 5-8 метрів замість 20-40", - повідомив він.

Також не була забезпечена безпека особового складу. "Крім того, слідчим експериментом підтверджено факт подвійного заряджання міномета, що також стало можливим внаслідок неналежної роботи запобіжника або переведення його в неактивний стан. При цьому попередньо встановлено, що виліт першої міни стався внаслідок неналежного спрацьовування ударно-спускового механізму", - сказав генпрокурор про результати проведених експериментів.

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Крім того, що розірвався міномет був укомплектований запобіжником від міномета ПМ-38, який був встановлений замість штатного в 2016 році.

Проведення експертиз триває.

За словами Луценка, до кримінальної відповідальності будуть притягнуті відповідальні за техніку безпеки при бойових стрільбах. "Це вже очевидно. Грубе порушення всіх правил безпеки", - сказав він. Луценко запропонував комітету звернутися до Міноборони і Укроборонпрому і терміново призначити повну ревізію наявних мінометів "Молот" і їх гарантійного обслуговування.

Як відомо, 6 липня, вранці на Рівненському полігоні під час навчань розірвало міномет "Молот". Тоді 3 військовослужбовців загинули і 9 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

23 вересня в Донецькій області під час ведення вогню у відповідь противнику двоє військовослужбовців зі складу мінометної обслуги отримали легкі дотичні поранення в результаті вибуху міни в каналі ствола міномету М120-15 "Молот".