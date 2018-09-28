У Києві судитимуть серійного розкрадача дитсадків

Чоловік протягом року обікрав 14 дитячих навчальних закладів.

У Києві судитимуть зловмисника, який протягом року обікрав 14 дитячих навчальних закладів.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, слідчими завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 39-річного чоловіка, який протягом року вчинив серію крадіжок шкільного обладнання та техніки із дитячих закладів освіти.

Зловмисника затримали після скоєння крадіжки ноутбуку та мультимедійного проектора з приміщення школи №310, розташованої на бульварі Вацлава Гавела у Солом'янському районі. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій була встановлена причетність чоловіка до скоєння ще 13 крадіжок з приміщень дитячих садків та шкіл.

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Зловмиснику інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, а саме вчинення 14 крадіжок, поєднаних з проникненням у приміщення. На даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 вересня обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до Солом’янського райсуду міста Києва для розгляду по суті. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.