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У Києві зіткнулися два новеньких трамваї (фото)

15:34, 01 жовтня 2018
Інциденти
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Інцидент стався на розворотному кільці кінцевої станції "Старовокзальна" / фото Facebook: Оксана Мірошник

Відповідні фото опубліковані в транспортних пабліках Києва у соцмережі Facebook.Пасажирів у салонах трамваїв не було / фото Facebook: Оксана Мірошник

Як видно на фото, трамвай львівського виробництва "Електрон" наздогнав на кінцевій станції польський трамвай Pesa.

Оскільки інцидент стався на розворотному кільці кінцевої зупинки, пасажирів в обох трамваях бути не повинно, тому інформації про постраждалих немає.

В результаті події у "Електрона" розбите лобове скло, а також передня обшивка кузова. Наскільки сильно постраждала Pesa наразі не відомо.

У "Електрона" розбите лобове скло / фото facebook.com/Kiev.transport.community

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві в районі станції метро "Вокзальна" на вулиці Жилянській зіткнулися два швидкісних трамваї. Один із трамваїв зійшов з рейок, в результаті чого в'їхав у бік "колеги", який рухався у напрямку Борщагівки.

Зазначимо, що сходження з рейок трамваїв на Борщагівської лінії швидкісного трамваю в Києві відбувається регулярно.

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Теги: #Київ#трамвай#швидкісний трамвай у Києві