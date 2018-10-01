У Києві зіткнулися два новеньких трамваї (фото)

Інцидент стався на кінцевій швидкісного трамвая біля станції метро Вокзальна.

У Києві на кінцевій зупинці "Старовокзальна" сталося зіткнення двох новеньких трамваїв.

Відповідні фото опубліковані в транспортних пабліках Києва у соцмережі Facebook.

Як видно на фото, трамвай львівського виробництва "Електрон" наздогнав на кінцевій станції польський трамвай Pesa.

Оскільки інцидент стався на розворотному кільці кінцевої зупинки, пасажирів в обох трамваях бути не повинно, тому інформації про постраждалих немає.

В результаті події у "Електрона" розбите лобове скло, а також передня обшивка кузова. Наскільки сильно постраждала Pesa наразі не відомо.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві в районі станції метро "Вокзальна" на вулиці Жилянській зіткнулися два швидкісних трамваї. Один із трамваїв зійшов з рейок, в результаті чого в'їхав у бік "колеги", який рухався у напрямку Борщагівки.

Зазначимо, що сходження з рейок трамваїв на Борщагівської лінії швидкісного трамваю в Києві відбувається регулярно.