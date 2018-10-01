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У мережі показали моторошні кадри з місця підриву на міні дітей біля Горлівки (відео)

22:35, 01 жовтня 2018
Інциденти
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Троє дітей загинули / скріншот відео ТСН

У мережі з'явилося відео, на якому посеред лісу лежать тіла трьох загиблих дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

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Ще один хлопчик, який ішов позаду компанії, нині з численними тяжкими пораненнями лежить у лікарні.

"Всім дітям було від 10 до 12 років. Хлопець знаходиться в місцевій лікарні міста Горлівка. Він ішов останній, йому просто пощастило, його відкинуло вибуховою хвилею", - пояснив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

На трагедію вже відреагувало посольство Сполучених Штатів в Україні. У соцмережі дипломати наголосили, що Горлівку контролює Росія. І попросили Москву вплинути на бойовиків, які перетворили Україну в одну з найбільш замінованих країн світу.

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Теги: #діти#Горлівка