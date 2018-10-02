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В Україні зафіксували спалах дитячих суїцидів

11:50, 02 жовтня 2018
Інциденти
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За добу п'ятеро дітей в Україні наклали на себе руки / фото facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

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Вчора в трьох областях, Дніпропетровській, Запорізькій та Києві, самогубством покінчили життя три дитини, повідомив у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Загиблі 2000, 2004 та 2005 років народження, вистрибнули з багатоповерхових будинків. Ще дві дівчини загинули сьогодні у Маріуполі.

"І вже сьогодні вранці покінчили з життям дві дівчини в Маріуполі, 2002 та 2004 року, стрибнувши з даху багатоповерхового будинку, та залишили передсмертну записку зі словами "я втомилася... й не доживу до двадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у Києві дівчина-підліток загинула, вистрибнувши з вікна 11 поверху.

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Теги: #діти#самогубство#підлітки