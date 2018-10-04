У Дніпрі пенсіонер каменем понівечив кілька десятків авто (відео)

Літнього чоловіка ловили півроку, він побив камінням щонайменше 40 авто.

У Дніпрі впіймали пенсіонера з каменюкою, що півроку тероризував автовласників одного з районів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Протягом цього часу він побив камінням щонайменше 40 авто. На справу виходив лише вночі й постійно змінював маршрути.

Щоб спіймати хулігана, копи кілька тижнів виходили на посилене чергування. Все було марно, аж доки чоловік із каменюкою не потрапив на відео камер спостереження.

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Виявилося, 61-річний чоловік стоїть на психіатричному обліку. Нині його доправили до лікарні. Покарання за побиті машини він уникне. Власники пошкоджених авто теж залишаться без відшкодувань, якщо автомобілі не застраховані.

"Досить адекватно відповідав на всі запитання, однак пояснити, чому саме він пошкоджував автомобілі, він не може. У зв'язку з тим, що вказана особа попередньо не осудна, то до кримінальної відповідальності ми його притягнути не зможемо", - повідомила речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Раніше в Харкові пенсіонер з розбитою пляшкою поранив у шию незнайомця.