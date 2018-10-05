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У Києві розлючений водій легковика відлупцював маршрутку (відео)

08:04, 05 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві чоловік відлупцював маршрутку / скріншот

Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, розлючений водій обігнав маршрутку та зайшов у неї на зупинці. Доїхавши до кінцевої, чоловік вийшов та почав лупцювати транспортний засіб.

"Водій автівки вийшов і почав бити скло та фари автобуса. Зробивши свою справу втік. Водій автобуса викликав поліцію. І коли приїхали правоохоронці, «хуліган» повернувся на місце", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі пенсіонер каменем понівечив кілька десятків авто.

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Теги: #Київ#маршрутка