У Києві розлючений водій легковика відлупцював маршрутку (відео)
08:04, 05 жовтня 2018Інциденти
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Причиною стало те, що водій маршрутки "підрізав" легковик на дорозі.
У Києві чоловік відлупцював маршрутку / скріншот
У Києві ввечері 4 жовтня водій легковика побив маршрутку через те, що вона "підрізала" автівку на дорозі.
Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, розлючений водій обігнав маршрутку та зайшов у неї на зупинці. Доїхавши до кінцевої, чоловік вийшов та почав лупцювати транспортний засіб.
"Водій автівки вийшов і почав бити скло та фари автобуса. Зробивши свою справу втік. Водій автобуса викликав поліцію. І коли приїхали правоохоронці, «хуліган» повернувся на місце", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі пенсіонер каменем понівечив кілька десятків авто.
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