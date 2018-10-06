У центрі Хмельницького на перехресті згоріло авто (відео)

Машина спалахнула несподівано, до приїзду рятувальників вигорів салон та моторний відсік.

У центрі Хмельницького на жвавому перехресті загорівся автомобіль.

Спочатку водії намагалися загасити палаючу машину самостійно, але марно, йдеться в сюжеті ТСН.

До приїзду рятувальників вигорів салон та моторний відсік. Пожежникам довелося працювати дуже оперативно, тому що Mercedes був обладнаний газовими балонами, які в будь-який момент могли вибухнути.

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За словами водія, прямо під час руху у нього спочатку відмовили гальма, а потім в салоні з'явився дим. Причини загоряння з'ясують фахівці. Шофер, який їхав один, не постраждав.

Раніше у Львові біля пожежної частини загорілася маршрутка.