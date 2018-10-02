У Львові біля пожежної частини загорілась маршрутка (відео)

В автобусі не було пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

На вулиці Підвальній у Львові увечері 1 жовтня загорівся маршрутний автобус.

Як повідомляється у Facebook організації Varta1, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вогнем знищено частину авто, однак його можна відновити до робочого стану.

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Керівник АТП-1 Орест Хамула повідомив активістам, що в автобусі не було пасажирів, він їхав у парк. Пожежу було швидко ліквідовано, причини раптового загоряння автобуса з’ясовуються.

Як повідомляють у Varta1, неподалік від місця інциденту знаходилась пожежна частина.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 вересня у Чернівцях посеред вулиці загорівся маршрутний мікроавтобус.