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У Львові біля пожежної частини загорілась маршрутка (відео)

09:24, 02 жовтня 2018
Інциденти
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У Львові вночі горів автобус / varta1.com.ua

Як повідомляється у Facebook організації Varta1, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.  Вогнем знищено частину авто, однак його можна відновити до робочого стану.

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Керівник АТП-1 Орест Хамула повідомив активістам, що в автобусі не було пасажирів, він їхав у парк. Пожежу було швидко ліквідовано, причини раптового загоряння автобуса з’ясовуються.

Як повідомляють у Varta1, неподалік від місця інциденту знаходилась пожежна частина. 

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 вересня у Чернівцях посеред вулиці загорівся маршрутний мікроавтобус.

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Теги: #Львів#пожежа#маршрутка