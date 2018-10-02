У Львові біля пожежної частини загорілась маршрутка (відео)
09:24, 02 жовтня 2018Інциденти
571 0
В автобусі не було пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
У Львові вночі горів автобус / varta1.com.ua
На вулиці Підвальній у Львові увечері 1 жовтня загорівся маршрутний автобус.
Як повідомляється у Facebook організації Varta1, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вогнем знищено частину авто, однак його можна відновити до робочого стану.
Читайте такожНа Львівщині у курортному селищі згорів готель, постраждала іноземна туристка
Керівник АТП-1 Орест Хамула повідомив активістам, що в автобусі не було пасажирів, він їхав у парк. Пожежу було швидко ліквідовано, причини раптового загоряння автобуса з’ясовуються.
Як повідомляють у Varta1, неподалік від місця інциденту знаходилась пожежна частина.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 вересня у Чернівцях посеред вулиці загорівся маршрутний мікроавтобус.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter