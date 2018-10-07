Отруєння в дитсадку на Хмельниччині: у лікарні 36 осіб, відкрито провадження

На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 36 хворих - 29 дітей та 7 дорослих.

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння в дитсадку м. Нетішин на Хмельниччині зросла до 36.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області станом на неділю.

"До лікарні з гострим кишковим отруєнням додатково госпіталізовано ще 12 осіб. Наразі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 36 хворих (29 дітей та 7 дорослих)", - зазначили в поліції.

Там додали, що діти віком від трьох до шести років з симптомами отруєння почали поступати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня. Станом на 6 жовтня в медичних закладах Нетішина перебувало 22 вихованці дитсадка та троє дорослих — 33-річна няня, 45-річна вихователька та її 20-річний син.

У поліції також повідомили, що за фактом масового отруєння дітей та дорослих відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням".

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

"Наразі слідчі призначили низку експертиз з метою встановлення причин отруєння", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у місті Нетішин на Хмельниччині сталося масове отруєння дітей та дорослих. 3 жовтня до лікарні почали потрапляти перші хворі. Загалом було госпіталізовано 26 дітей віком 3-6 років та 4 працівників закладу (три вихователя та один помічник вихователя), а також 19-річний чоловік, який контактував з працівниками дошкільного закладу.

Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України заявив, що всі діти, яких раніше госпіталізували, є вихованцями ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) № 6 «Райдуга».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1. ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Слідчі призначили низку експертиз з метою встановлення причин масового отруєння.