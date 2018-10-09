Порошенко збирає силовиків через вибухи на Чернігівщині

На Чернігівщину вирушили спецпризначенці столичної поліції.

Президент України Петро Порошенко скликав силовиків для доповіді у зв'язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник президента Святослав Цеголко.

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"Уряду доручено надати всю необхідну допомогу людям", – написав Цеголко.

На Чернігівщину вирушили спецпризначенці столичної поліції. Вони допомагатимуть вивозити людей із небезпечної зони та нестимуть службу на поліцейських постах. Окрім того, із собою правоохоронці взяли спеціальні намети та польову кухню для облаштування тимчасових пунктів.

На Чернігівщину вирушили спецпризначенці столичної поліції. Вони допомагатимуть вивозити людей із небезпечної зони та нестимуть службу на поліцейських постах. Окрім того, із собою правоохоронці взяли спеціальні намети та польову кухню для облаштування тимчасових пунктів. pic.twitter.com/HdQRLO7vmE — МВС України (@MVS_UA) 9 жовтня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону. Про ймовірні причини вибухів поки не повідомляється.