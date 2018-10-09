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Порошенко збирає силовиків через вибухи на Чернігівщині

09:53, 09 жовтня 2018
Інциденти
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Порошенко доручив силовикам надати доповідь по ситуації на Чернігівщині / фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник президента Святослав Цеголко.

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"Уряду доручено надати всю необхідну допомогу людям", – написав Цеголко.

На Чернігівщину вирушили спецпризначенці столичної поліції. Вони допомагатимуть вивозити людей із небезпечної зони та нестимуть службу на поліцейських постах. Окрім того, із собою правоохоронці взяли спеціальні намети та польову кухню для облаштування тимчасових пунктів.

Як повідомляв УНІАН, вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. Наразі проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону. Про ймовірні причини вибухів поки не повідомляється. 

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Теги: #вибухи#Чернігівщина