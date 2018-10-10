На Львівщині при зіткненні автобуса з легковиком двоє людей загинуло, п’ятеро постраждали

В салоні автобуса перебувало 15 пасажирів.

На Львівщині внаслідок зіткнення рейсового автобуса з легковиком двоє осіб загинуло, п’ятеро постраждали.

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Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, ДТП сталася сьогодні, 10 жовтня, близько 17.00 на автодорозі Львів-Ковель.

Як попередньо встановили правоохоронці, біля села Боянець Жовківського району сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген» та рейсового автобуса сполученням «Львів-Варяж» під керуванням 46-річного жителя Львівщини. В салоні автобуса перебувало 15 пасажирів. Водій та пасажир легковика загинули на місці. П’ятеро пасажирів рейсового автобуса з місця події госпіталізовані в лікарню. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.