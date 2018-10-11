"Євробляхери" у годину пік заблокували кілька вулиць у Києві, протестуючи проти підвищення цін на паливо
10:00, 11 жовтня 2018Інциденти
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Ініціатором акції "Бойкот цінам на паливо" виступає рух "Авто Євро Сила".
"Євробляхер" зупинився на "аварійці" посеред проспекту Перемоги / фото facebook.com/volodymyr.viatrovych
Сьогодні о 09:00 у Києві "євробляхери" влаштували акцію протесту проти підвищення цін на паливо.
На даний момент відомо, що "євробляхери" заблокували рух на вулиці Богатирській, а також проспекті Перемоги. Зокрема, на Богатирській для руху залишили тільки одну смугу з трьох.
Ініціатором акції "Бойкот ціною на паливо" виступає рух "Авто Євро Сила". Організатори раніше анонсували, що в рамках акції повинні були зупинитися автомобілі та маршрутки.
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