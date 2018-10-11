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"Євробляхери" у годину пік заблокували кілька вулиць у Києві, протестуючи проти підвищення цін на паливо

10:00, 11 жовтня 2018
Інциденти
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"Євробляхер" зупинився на "аварійці" посеред проспекту Перемоги / фото facebook.com/volodymyr.viatrovych

На даний момент відомо, що "євробляхери" заблокували рух на вулиці Богатирській, а також проспекті Перемоги. Зокрема, на Богатирській для руху залишили тільки одну смугу з трьох.

Ініціатором акції "Бойкот ціною на паливо" виступає рух "Авто Євро Сила". Організатори раніше анонсували, що в рамках акції повинні були зупинитися автомобілі та маршрутки.

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Теги: #Київ#паливо#авто на єврономерах