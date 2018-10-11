"Євробляхери" у годину пік заблокували кілька вулиць у Києві, протестуючи проти підвищення цін на паливо

Ініціатором акції "Бойкот цінам на паливо" виступає рух "Авто Євро Сила".

Сьогодні о 09:00 у Києві "євробляхери" влаштували акцію протесту проти підвищення цін на паливо.

На даний момент відомо, що "євробляхери" заблокували рух на вулиці Богатирській, а також проспекті Перемоги. Зокрема, на Богатирській для руху залишили тільки одну смугу з трьох.

Ініціатором акції "Бойкот ціною на паливо" виступає рух "Авто Євро Сила". Організатори раніше анонсували, що в рамках акції повинні були зупинитися автомобілі та маршрутки.