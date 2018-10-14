У поліції озвучили кількість учасників маршу УПА в Києві (відео)

14 жовтня у Києві та інших містах України відбувся традиційний марш УПА, в якому беруть участь переважно представники націоналістичних організацій.

У марші УПА в Києві взяли участь близько 15 тисяч осіб. Серйозних правопорушень під час масових заходів у центрі столиці правоохоронці не зафіксували, повідомляє прес-служба столичної поліції.

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"Марш від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов спокійно. Участь у ході взяли близько 15-ти тисяч осіб", - розповів начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко.

14 жовтня у Києві та інших містах України відбувся традиційний марш УПА, в якому беруть участь переважно представники націоналістичних організацій. У столиці близько 10 тисяч учасників маршу, присвяченого 76-й річниці створення Української повстанської армії, зібралися о 16:30 біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вони пройшлися вулицею Володимирською, бульваром Шевченка та Хрещатиком до Європейської площі, де розпочався святковий концерт. Під час ходи кількість учасників суттєво зросла. В охороні заходу були залучені понад 1000 правоохоронців.