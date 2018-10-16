Вкрав шоколадку та сховався під полицею: у Києві магазинному злодюжці загрожує чотири роки в'язниці
13:56, 16 жовтня 2018Інциденти
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Злодій раніше вже був судимий за крадіжку та грабіж.
У Києві чоловіку, який вкрав шоколадку, загрожує чотири роки в'язниці / фото kyiv.npu.gov.ua
У Києві раніше судимий чоловік пограбував вітрину магазину з сирами та шоколадом. При цьому приміщення магазину чоловік не покидав.
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Поліцейські, що приїхали на виклик, переглянули відео з камер спостереження та з'ясували, що злодій сховався під однією з полиць магазину.
"Правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження і виявили під однією з полиць чоловіка, якого затримали на місці. Ним виявився 38-річний уродженець Київської області, раніше судимий за крадіжку та грабіж", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років в’язниці.
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