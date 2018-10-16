Вкрав шоколадку та сховався під полицею: у Києві магазинному злодюжці загрожує чотири роки в'язниці

Злодій раніше вже був судимий за крадіжку та грабіж.

У Києві раніше судимий чоловік пограбував вітрину магазину з сирами та шоколадом. При цьому приміщення магазину чоловік не покидав.

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Поліцейські, що приїхали на виклик, переглянули відео з камер спостереження та з'ясували, що злодій сховався під однією з полиць магазину.

"Правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження і виявили під однією з полиць чоловіка, якого затримали на місці. Ним виявився 38-річний уродженець Київської області, раніше судимий за крадіжку та грабіж", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років в’язниці.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі дівчина влаштувалася на роботу в банк і одразу його пограбувала.