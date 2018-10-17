Під Кабміном депутата облили фекаліями (відео)
15:26, 17 жовтня 2018Інциденти
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Бризки потрапили також на протестувальників, що знаходилися поруч.
Під будівлею Кабміну депутата облили фекаліями / скріншот
Під будівлею Кабміну, де проходить Всеукраїнська профспілкова акція протесту, депутата від БПП Сергія Капліна облили фекаліями.
Про це повідомляють очевидці, які оприлюднили відео.
На відео видно, як депутата з відра обливають коричневою речовиною. Бризки потрапили також на протестувальників, що знаходилися поруч.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради в зал увірвалися кілька молодих людей, які облили фекаліями трьох депутатів.
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