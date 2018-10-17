Під Кабміном депутата облили фекаліями (відео)

Бризки потрапили також на протестувальників, що знаходилися поруч.

Під будівлею Кабміну, де проходить Всеукраїнська профспілкова акція протесту, депутата від БПП Сергія Капліна облили фекаліями.

Про це повідомляють очевидці, які оприлюднили відео.

На відео видно, як депутата з відра обливають коричневою речовиною. Бризки потрапили також на протестувальників, що знаходилися поруч.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради в зал увірвалися кілька молодих людей, які облили фекаліями трьох депутатів.