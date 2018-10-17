У Миколаєві батько з 5-місячним немовлям провалився в аварійний каналізаційний люк (відео)

Чоловік провалився лише однією ногою. Утім, під час падіння дитина вилетіла з рук батька і впала прямо обличчям у землю.

У Миколаєві батько, який гуляв у зі своєю 5-місячною донькою, провалився у аварійний каналізаційний люк у дворі власного дому.

На щастя чоловік провалився лише однією ногою. Утім, під час падіння дитина вилетіла з рук батька і впала прямо обличчям у землю, йдеться у сюжеті ТСН. В немовляти травми та забої.

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Лікарі кажуть, що травми дитини могли бути серйознішими, однак пощастило, падіння дівчинки пом'якшив теплий комбінезон.

За словами батьків дитини, у їх дворі таких аварійних люків декілька, один вже кілька тижнів стоїть відкритий. Батько розказав, що зазвичай намагається обходити люки, але цього разу не помітив край колодязя, присипаний листям.

Подружжя з'ясувало, що ці люки належать водоканалу. У відомстві жаліються, що на їх балансі 60 тисяч таких люків, а людей, що відповідають за їх перевірку, лише десять.

У водоканалі заявляють, що люк, у який провалився чоловік, обстежували у вересні, і за документами він був справний.

Після нещасного випадку міський голова зобов'язав провести чергову перевірку усіх люків.

Як повідомляв УНІАН, у вересні до лікарні Первомайська Миколаївської області невідомі підкинули новонародженого по-звірячому побитого хлопчика.