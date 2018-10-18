Стало відомо ім'я американського пілота, який загинув під час катастрофи Су-27

Сет Нерінг служив у 194-й бойовій ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії.

При катастрофі літака Су-27 у Вінницькій області України 16 жовтня загинув підполковник ВПС Сет Нерінг з позивним "Джетро".

Про це повідомляє AirForceTimes. Сет Нерінг служив у 194-й бойовій ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії. В Україні він працював у спільному командному центрі навчань «Чисте небо-2018».

Він літав на F-16 протягом 15 років, потім перейшов на F-15 Eagle.

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Як повідомлялося, 16 жовтня в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів і Хмільник) в ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Пізніше стало відомо, що на місці падіння військового літака рятувальники знайшли тіла двох пілотів.

Один із загиблих – заступник командира по авіації, заступник голови військового Повітряного командування "Схід" Іван Петренко, другий – військовослужбовець ВПС Національної гвардії США.