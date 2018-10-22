У Києві затримали бразильця з партією кокаїну (фото)

Затриманий віз наркотики у валізі із подвійним дном.

Правоохоронці затримали громадянина Бразилії, який прилетів до Києва з метою збуту 4 кг кокаїну.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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"Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з 3 Управлінням ГУ БКОЗ СБУ України та Нацполіцією затримано на гарячому громадянина Бразилії, який прилетів до м. Києва з метою збуту 4 кг кокаїну. Бразилець 22.10.2018 прийшов до аеропорту «Київ» (Жуляни)» для отримання власного багажу. Під час огляду вказаної валізи виявлено наявність подвійного дна. Надалі, в ході огляду вказаного дна виявлено та вилучено 2 скріплених між собою пакунки з профольгованого матеріалу, в середині яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 4,1 кг", - йдетьс я в повідомленні.

Проведений за допомогою експрес-тесту аналіз дав позитивний результат щодо наявності в порошкоподібній речовині наркотичної речовини – кокаїну.

"На даний час готується повідомлення про підозру громадянину Бразилії за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів)", - повідомили у прокуратурі.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Напередодні повідомлялось, що правоохоронці Венесуели заарештували судно під прапором Панами, на борту якого знайдено 147 кілограмів кокаїну. Затримано 20 осіб, серед яких є громадянин України.