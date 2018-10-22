На Волині СБУ затримала трьох бандитів, які діяли під виглядом нацгвардійців

Зловмисники, які спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у громадян, прибули на Волинь з Київщини.

На Волині співробітники Служби безпеки України затримали трьох учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців та причетні до скоєння низки розбійних нападів на території України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Служби безпеки України у Волинській області, трьох зловмисників, які спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни та використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії, затримали сьогодні, 22 жовтня, вночі.

Як зазначається у повідомленні, за наявною в СБУ інформацією, вони планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого прибули з Київщини на Волинь.

Зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, перевіряється їх причетність до вчинення інших злочинів на території України.