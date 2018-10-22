Затриманий другий учасник пограбування ювелірного магазину в Києві та вбивства охоронця

Фігуранта, громадянина РФ, доставили до управління поліції для проведення слідчих дій.

Сьогодні, 22 жовтня, співробітники поліції затримали громадянина Російської Федерації - другого учасника розбійного нападу на ювелірний магазин-ломбард у Шевченківського районі Києва в серпні цього року, під час якого зловмисники застрелили охоронця.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Києві з посиланням на начальника столичного Главку Андрія Крищенка, саме цей затриманий стріляв із автомата.

"Оперативники разом зі слідчими продовжували працювати над збором доказової бази і встановили особу ще одного нападника, який безпосередньо під час скоєння злочину стріляв із автомата. Отримавши дозвіл суду, співробітники КОРДу столичної поліції затримали його. Фігурант – громадянин Російської Федерації, 1984 року народження, раніше у поле зору поліцейських він не потрапляв", - заявив Крищенко.

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За його словами, на місці скоєння злочину були вилучені сліди крові зловмисників, а вже під час розслідування поліцейські відібрали біологічні зразки у групи осіб, яких підозрювали у причетності до розбійного нападу та вбивства охоронця. Результати експертизи, за твердженням Крищенка, стали ще одним вагомим аргументом для затримання фігуранта і оголошення йому підозри.

Також Крищенко повідомив, що затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України, а правоохоронці готують клопотання для обрання йому міри запобіжного заходу.

Начальник поліції Києва також зазначив, що правоохоронцям вже відома особа третього нападника на магазин.

"Він теж громадянин Російської Федерації, після скоєння злочину відразу виїхав у Росію. Тож готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в Києві на вулиці Щербакова три людини пограбували ювелірний магазин-ломбард і застрелили охоронця.

Поліція за допомогою свідків встановила, що троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрелили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому автомобілі Peugeot в напрямку станції метро «Нивки».

В результаті нападу охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.

Автомобіль, на якому зникли нападники, поліцейські знайшли підпаленим на території гаражного кооперативу.

За фактом пограбування магазину було відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

11 жовтня в Одесі працівники карного розшуку київської поліції затримали громадянина Росії, одного з учасників розбійного нападу на ювелірний магазин-ломбард. Його доставили в Київ, оголосили підозру і його суд відправив під варту.

Також Крищенко повідомив, що в рамках розслідування цього злочину вже було проведено 20 обшуків.