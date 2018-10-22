На Київщині фермер розстріляв охоронця свого підприємства та втік (відео)

За даними поліції, між господарем агропідприємства та охоронцем сталася сварка через зарплатню.

У Київській області фермер розстріляв охоронця свого підприємства та зник, чоловіка розшукує поліція.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. За словами дружини стрільця, він оборонявся.

На підприємстві кажуть, що нічого не знають про інцидент. Ані тракторист, ані комбайнер, ані охоронець нічого не кажуть, натомість тікають від журналістів.

Одна зі співробітниць підприємства сховалася від журналістів за зачиненими дверима.

«Господарки нема. Вам нема чого робити, залиште приміщення. Я кухар», - каже жінка зсередини.

За дверима чути, що кухар з кимось консультується телефоном, а потім виходить із ножем. "Ти мене не фотографуй, бо я тобі того фотоапарата зараз поб’ю", - каже вона. "Нічого у нас не трапилося. Нічого не було", - додає жінка.

Повідомляється, що вбивство сталося вдень у їдальні. За даними поліції, між господарем агропідприємства і охоронцем сталася сварка через зарплатню. Під час сварки господар взяв зареєстровану зброю і здійснив декілька пострілів в чоловіка. Його колеги втекли, а потім побачили, що фермер сів в автомобіль і поїхав. Після цього пораненому чоловіку намагались надати допомогу.

Журналістам вдалося зв’язатися з дружиною стрільця. За її інформацією, сталася п’яна бійка.

"Він оборонявся, бо на нього троє напало, а він був один. Сподіваюся, що слідство усе з’ясує. Та людина, яка напала на нього, вона тільки тиждень як вийшла з тюрми. А ми про це не знали", - пояснила вона.

Вбитий охоронець – не місцевий, приїхав на заробітки з Дніпропетровщини. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції затримали громадянина Російської Федерації - другого учасника розбійного нападу на ювелірний магазин-ломбард у Шевченківському районі Києва в серпні цього року, під час якого зловмисники застрелили охоронця.